Cânceres de próstata aumentarão devido ao envelhecimento da população, diz estudo

E "ao contrário de outros problemas importantes, como câncer de pulmão ou doenças cardiovasculares, não será possível evitar esse aumento de casos por meio de políticas de saúde pública", observam os pesquisadores.

Os fatores de risco do câncer de próstata, como herança genética ou altura elevada, são muito menos evitáveis do que, por exemplo, o tabagismo no caso do câncer de pulmão.

Apenas uma conexão com sobrepeso foi estabelecida, mas não se sabe se há um mecanismo de causa e efeito.

Os autores do estudo consideram, no entanto, que é possível limitar o aumento dos cânceres de próstata por meio de diversas ações.

Por exemplo, eles advogam por diagnósticos menos tardios em países menos ricos, pois os cânceres de próstata muitas vezes são detectados tarde demais para agir eficazmente.

Por outro lado, há um risco de "sobrediagnóstico e tratamento excessivo" nos países desenvolvidos, na opinião deles.