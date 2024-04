Ataque a comboio de ajuda eleva a pressão externa sobre Netanyahu

A pressão externa sobre Israel aumentou nesta terça-feira, 2, depois que o governo do premiê, Binyamin Netanyahu, admitiu ter atacado um comboio humanitário em Gaza, na segunda-feira, 1º. O bombardeio, que matou sete voluntários da ONG World Central Kitchen (WCK), fundada pelo chef espanhol José Andrés, foi condenado por vários países, incluindo os EUA.

Netanyahu, que rejeita as críticas internacionais sobre a forma como Israel conduz a guerra contra o Hamas, disse que lamentava o que chamou de "trágico incidente não intencional". "Acontece em tempos de guerra", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A WCK era uma das organizações mais importantes no fornecimento de assistência alimentar em Gaza. O grupo suspendeu imediatamente suas atividades no enclave. Outras ONGs, como a American Near East Refugee Aid, fizeram o mesmo, o que deve agravar a crise humanitária. O governo do Chipre, de onde partia a ajuda, informou que navios com 240 toneladas de comida deram meia volta ontem e retornaram ao país.