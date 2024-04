'Uruguaios de segunda' - estrangeiros com cidadania, mas sem nacionalidade

A legislação uruguaia faz distinção entre cidadania "natural", reservada aos nascidos no território nacional e seus filhos e netos, e cidadania "legal", à qual os estrangeiros podem aspirar, mas, segundo a interpretação atual, sem obter a nacionalidade.

"Eu me sinto uma uruguaia de segunda, sem os mesmos direitos dos cidadãos naturais", diz essa mulher de 43 anos à AFP.

Gulnor Saratbekova passou mais da metade de sua vida no Uruguai, aonde chegou aos 19 anos vinda do Tajiquistão. Apesar de ter adquirido a cidadania legal, ainda é considerada estrangeira, um limbo que causa múltiplos problemas.

Mais de 30 mil pessoas no Uruguai sofrem as consequências de uma "cidadania incompleta", de acordo com a associação civil Somos Todos Uruguayos, que denunciou uma violação de direitos perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

Para Saratbekova, a questão é especialmente grave: ao aceitar a cidadania legal uruguaia, precisou renunciar à do Tajiquistão, que não permite a dupla nacionalidade exceto com a Rússia. E como o Uruguai não a reconhece como nacional, ela se tornou apátrida.

"As autoridades uruguaias não podem imaginar o que é viver em um limbo constante", afirmou em 1º de março na sede da CIDH em Washington, segundo documentos consultados pela AFP.