Trump retoma campanha no Michigan e Wisconsin, dois estados cruciais

Trump, de 77 anos, quer calar qualquer especulação sobre uma redução em seu ritmo e estará às 14h30 (15h30 no horário de Brasília) no Michigan, estado da região dos Grandes Lagos.

Donald Trump retomará sua campanha com comícios nesta terça-feira (2) no Michigan e em Wisconsin, dois estados-chave para as eleições presidenciais de novembro contra Joe Biden.

Nos últimos meses, Trump afirmou que a economia dos EUA seria uma "carnificina" se ele não for eleito, acusou os migrantes de "envenenar o sangue" do país e até prometeu "erradicar comunistas, marxistas, fascistas e bandidos da esquerda radical", que ele descreve como "vermes".

Para as eleições de novembro, as pesquisas, que devem ser vistas com cautela, mostram Donald Trump como vencedor no estado. Mas o resultado das eleições é um mistério.

Assim como em Wisconsin, para onde o milionário voará para fazer um discurso às 17h (19h em Brasília).

Trump também conseguiu a vitória neste estado em 2016, contra Hillary Clinton. Mas Biden conseguiu reverter o resultado a favor dos democratas em 2020.