'Rolexgate', o que se sabe sobre o escândalo que ameaça a presidente do Peru

Relógios de luxo fazem o já frágil governo de Dina Boluarte balançar. A presidente do Peru deve explicar esta semana ao Ministério Público a procedência dessas joias, mas seu destino depende mais do Congresso, onde a esquerda planeja sua destituição, do que da Justiça.

Boluarte, que assumiu o poder em dezembro de 2022 em substituição ao destituído e preso Pedro Castillo, será ouvida pelos promotores pela primeira vez na sexta-feira desde que a polícia realizou buscas em sua casa e no gabinete presidencial.

A mandatária de 61 anos é investigada por suposto enriquecimento ilícito devido ao "Rolexgate", como é conhecido o escândalo que estourou em meados de março por uma investigação jornalística. Boluarte teria vários relógios de luxo que não foram declarados entre seus bens.