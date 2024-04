Palmeiras pede punição a John Textor por acusação de manipulação

O Palmeiras entrou nesta terça-feira (2) com um pedido de punição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o empresário americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, que afirmou que o clube paulista se beneficiou de supostas manipulações de resultados para vencer o Campeonato Brasileiro de 2023.

No pedido, o 'Verdão' solicita que Textor "se abstenha de fazer qualquer menção ou referência ao Palmeiras por qualquer meio ou veículo sob pena de multa e suspensão", informou o STJD em comunicado.

Proprietário da SAF do Botafogo desde março de 2022, o empresário vem denunciando reiteradamente uma suposta corrupção no Brasileirão de 2023, em que o alvinegro carioca chegou a abrir vantagem de 13 pontos na liderança, mas acabou na quinta colocação.