O cânion da guerrilha e da coca na Colômbia

Coca e guerrilheiros tomam as encostas do cânion Micay, no sudoeste da Colômbia, ponto de tensão das negociações de paz entre o governo e a principal dissidência das Farc. Localizado nas montanhas de Cauca, está sob o comando das forças rebeldes do Estado-Maior Central (EMC), que nunca aceitou o histórico acordo de paz assinado em 2016 com a maior parte da guerrilha marxista. É uma das principais zonas de produção de cocaína do país, fechada ao Exército e a estrangeiros, mas à qual a AFP teve acesso excepcional.

O verde das plantações de coca cobre as imponentes montanhas que deságuam no rio Micay. Laboratórios improvisados com telhados de zinco são montados ao longo das estradas de terra.

Diante de todos, os agricultores misturam a preciosa folha com gasolina em barris de plástico para fazer a pasta base, que depois será utilizada por traficantes de droga para produzir cocaína. Em uma curva, dois guerrilheiros armados verificam todos os veículos, os documentos dos ocupantes e as autorizações de circulação na área, concedidas por um conselho eleito para resolver problemas comunitários. O imenso cânion é reduto da Frente Carlos Patiño, um dos grupos dissidentes que, segundo as autoridades, está mais envolvido no tráfico de drogas, no país que mais produz cocaína no mundo. "O cânion Micay se tornou um símbolo, uma obsessão para o governo. É como se toda a coca da Colômbia saísse daqui", diz Nelson Enrique Ríos, conhecido como Gafas, líder político do grupo. Aos 51 anos, sendo 36 nas Farc, foi carcereiro da franco-colombiana Ingrid Betancourt, uma das reféns de alto escalão que esteve nas mãos do ex-guerrilheiro. "A militarização não é a solução, caso contrário haverá guerra, com muitos mortos, feridos e deslocados. Será um massacre", destaca Gafas.

O cânion Micay está no centro da discórdia entre o EMC e o presidente Gustavo Petro, que acusou os dissidentes de usar a região para expandir suas atividades criminosas. Petro, o primeiro esquerdista a governar a Colômbia, suspendeu em março um cessar-fogo em três departamentos, incluindo Cauca, devido ao assassinato de uma mulher indígena.