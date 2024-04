Netanyahu admite que bombardeio israelense 'não intencional' matou trabalhadores

"Isto acontece em uma guerra (...) estamos em contato com os governos e faremos todo o possível para que não volte a acontecer", acrescentou Netanyahu.

"Infelizmente, ontem (segunda-feira), aconteceu um incidente trágico. Nossas forças atingiram de forma não intencional inocentes na Faixa de Gaza", declarou no hospital em que passou por uma cirurgia de hérnia no domingo.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, admitiu nesta terça-feira (2) que sete funcionários da ONG World Central Kitchen, do chef espanhol José Andrés, morreram em um bombardeio israelense "não intencional" em Gaza.

As vítimas são procedentes da "Austrália, Polônia, Reino Unido, uma com dupla cidadania dos Estados Unidos e Canadá, e Palestina", afirmou o WCK.

A organização anunciou depois do ataque que interrompeu suas operações no território palestino, que enfrenta uma guerra devastadora há quase seis meses.

As sete vítimas trabalhavam para a ONG World Central Kitchen, com sede nos Estados Unidos, que entrega ajuda alimentar à Faixa, utilizando um corredor marítimo entre o Chipre e Gaza.

O porta-voz do Exército israelense, o contra-almirante Daniel Hagari, afirmou que conversou com o famoso chef fundador do WCK, José Andrés, para expressar suas "mais profundas condolências".

Ele acrescentou que a investigação será realizada pelo Mecanismo de Avaliação e Investigação do Exército israelense e que as descobertas serão compartilhadas "de forma transparente".

O comandante do Estado-Maior de Israel, Herzi Halevi, "revisará pessoalmente os resultados da investigação inicial esta noite", afirmou o porta-voz.

