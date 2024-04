Mulher perde guarda de cão após pedir que açougue o abatesse

Caso aconteceu na Argentina. Questionada, a mulher disse que o abate era um "costume do campo". O golden retriever foi resgatado por um grupo de protetores de animais

Uma mulher de 51 anos perdeu a guarda do seu cachorro após pedir para abatê-lo em um açougue. O caso aconteceu na cidade de La Plata, capital da província de Buenos Aires, na Argentina.

Após denúncias, Tobías, um golden retriever de 9 anos, foi resgatado por um grupo de protetores de animais. Questionada, a mulher disse que o abate era um “costume do campo”. As informações são do jornal argentino La Nación.

A ex-tutora de Tobías foi até o açougue e perguntou aos funcionários se eles poderiam abater o animal, que não apresentava nenhuma patologia terminal. No entanto, a mulher afirmou que ele tinha poucos dias de vida.