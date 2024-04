Menino de 12 anos mata colega de classe e fere dois com arma de fogo na Finlândia

"Hoje, pouco depois das 9h00 (3h00 no horário de Brasília), ocorreu um ataque a tiros em uma escola (...) no qual morreu um aluno da sexta série", disse Ilkka Koskimaki, chefe de polícia da região, em coletiva de imprensa.

Um ano depois, em setembro de 2008, ocorreu um ataque a tiros em um centro de ensino profissionalizante em Kauhajoki (oeste), perpetrado por um jovem de 22 anos, no qual morreram 10 pessoas. O agressor também cometeu suicídio pouco depois.

Desde então, centenas de escolas foram ameaçadas por atos semelhantes, segundo o Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, que aponta as questões de saúde mental como a principal razão deste flagelo.

