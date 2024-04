Medellín restringe prostituição após turista ser flagrado com menores

A Prefeitura de Medellín anunciou na segunda-feira (1º) que vai restringir por seis meses a "demanda ou a solicitação de serviços sexuais" em áreas turísticas da cidade, após o caso de um americano que foi visto com duas meninas em um hotel.

"Quero que o mundo inteiro saiba quem é esse depravado. Este americano de 36 anos se chama Timothy Allan Livingston (...) Que saibam nos Estados Unidos ou em qualquer país que alguém que pensa que pode vir a nossa cidade fazer o que quiser com nossos meninos, meninas e adolescentes está muito enganado", disse o prefeito Federico Gutiérrez durante uma coletiva de imprensa.

O prefeito aprovou dois decretos e ordenou "a suspensão temporária" do trabalho sexual, que não é nem criminalizado, nem regulamentado na Colômbia, nos arredores de quatro parques no bairro turístico e abastado de El Poblado, no coração de Medellín.