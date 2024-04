Juventus vence Lazio (2-0) na ida da semifinal da Copa da Itália

A Juventus, em crise no Campeonato Italiano, deu um grande passo rumo à decisão da Copa da Itália, ao vencer a Lazio por 2 a 0 nesta terça-feira (2), no jogo de ida da semifinal da Copa da Itália, em Turim.

A 'Velha Senhora', que no último fim de semana foi derrotada pela Lazio em Roma (1 a 0), na 30ª rodada da Serie A, conseguiu sua vingança com os gols de Federico Chiesa (50') e Dusan Vlahovic (64').

Agora, o time 'bianconero' terá que ratificar a classificação no jogo de volta, daqui a três semanas, no Estádio Olímpico da capital, contra uma Lazio que se mostrou tímida no segundo jogo sob o comando do técnico Igor Tudor.