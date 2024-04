Irã promete que bombardeio israelense na Síria não ficará sem resposta

"Dia após dia, somos testemunhas do fortalecimento da frente de resistência e do desgosto e o ódio das nações livres contra a natureza ilegítima de Israel", declarou Raisi.

O líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, advertiu que "o regime perverso sionista será castigado" e o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, afirmou que o "crime covarde não ficará sem resposta".

O Irã afirmou nesta terça-feira (2) que Israel e Estados Unidos responderão pelo ataque de segunda-feira que matou 11 pessoas, incluindo sete membros da Guarda Revolucionária iraniana em Damasco, uma operação que ameaça intensificar ainda mais as tensões no Oriente Médio.

Segundo Raisi, Israel "incluiu os assassinatos indiscriminados na agenda", depois de ter sofrido "derrotas reiteradas e fracassos contra a fé e a vontade da Frente de Resistência, mas deve saber que nunca alcançará seus objetivos sinistros com meios tão desumanos".

O ataque incluiu "seis mísseis disparados por caças F-35", segundo Teerã, os primeiros direcionados contra um edifício diplomático iraniano na Síria, um país em guerra civil desde 2011 e onde o Irã e seus aliados apoiam o governo do presidente Bashar al Assad.

O Irã também enviou uma "mensagem importante aos Estados Unidos", na qual destacou que Washington "deve ser considerado responsável" pelo ataque devido a seu apoio a Israel.

A mensagem, que não teve o conteúdo revelado, foi transmitida a "um funcionário da embaixada da Suíça", que representa os interesses americanos no Irã, informou o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian.

Os Estados Unidos afirmaram ao Irã que não tiveram envolvimento no ataque ao edifício que abrigava o consulado e a residência do embaixador iraniano na Síria, segundo uma fonte do governo citada pelo site de notícias Axios.

O Conselho de Segurança da ONU programo para esta terça-feira uma sessão pública sobre o ataque, solicitada pelo representante russo no organismo, Dmitri Polianski.