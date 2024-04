Inter empata com Belgrano (0-0) na Argentina em sua estreia na Sul-Americana

O Inter empatou em 0 a 0 com o argentino Belgrano pela primeira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana, disputada na noite desta terça-feira (2) no estádio Mario Kempes, em Córdoba.

Em uma partida equilibrada, o Colorado jogou melhor no primeiro tempo enquanto 'El Pirata' dominou na segunda etapa, mas nenhum dos dois conseguiu tirar o zero do placar e acabaram dividindo os pontos nesta rodada de abertura do segundo maior torneio de clubes do continente.

Na segunda rodada, o Inter vai receber o boliviano Real Tomayapo, na quarta-feira, dia 10 de abril, enquanto o Belgrano visita o equatoriano Delfín, na quinta-feira, dia 11.