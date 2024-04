Grêmio estreia com derrota para o The Strongest (2-0) no Grupo C da Libertadores

O Grêmio perdeu por 2 a 0 para o boliviano The Strongest na altitude de 3.650 metros de La Paz, nesta terça-feira (2), pela primeira rodada do Grupo C da Copa Libertadores-2024.

Os gols bolivianos foram marcados por jogadores argentinos: Luciano Ursino abriu o placar aos 16 minutos e Enrique Triverio garantiu a vitória no segundo tempo (73').

A primeira rodada da chave será completada nesta quarta-feira com o duelo entre o chileno Huachipato e o argentino Estudiantes de La Plata em Talcahuano, 500 km ao sul de Santiago.