Forbes inclui cantora Taylor Swift em lista de bilionários

A cantora americana Taylor Swift, de 34 anos, entrou oficialmente nesta terça-feira (2) no grupo dos bilionários, segundo a lista mais recente de fortunas de celebridades divulgada pela revista Forbes. Com um patrimônio líquido avaliado em US$ 1,1 bilhão (R$ 5,5 bilhões), Taylor se torna o primeiro artista a superar os dez dígitos por meio exclusivamente da renda de sua música. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em menos de um ano, a cantora viu sua fortuna crescer US$ 360 milhões de dólares (R$ 1,8 bilhão), em grande parte graças à turnê mundial The Eras Tour, de 152 datas. Segundo estimativas, a turnê está a caminho de se tornar a série de shows de maior bilheteria da história da música, com uma receita de mais de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões).

A Forbes calcula que Taylor já faturou mais de US$ 500 milhões (R$ 2,5 bilhões) em direitos autorais e shows desde o começo de sua carreira. A cantora não apenas interpreta e escreve quase todas as suas músicas, mas também as produz, o que multiplica suas fontes de renda. Taylor também regravou seus primeiros seis álbuns, dos quais não tinha os direitos originais de gravação. Segundo a Forbes, o catálogo musical da cantora está avaliado em cerca de US$ 500 milhões (R$ 2,5 bilhões). A revista acrescenta a essa fortuna um total de US$ 125 milhões (R$ 625 milhões) em propriedades, além de um jato particular avaliado em US$ 10 milhões (R$ 50 milhões).