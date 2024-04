Ex-presidente sul-africano Zuma recorre da decisão que o exclui das eleições

A Comissão Eleitoral da África do Sul havia proibido o ex-presidente Jacob Zuma de participar das eleições em 29 de maio.

Zuma "não foi indiciado criminalmente e não é alvo de um processo penal", indica o recurso apresentado pelo partido radical Umkhonto We Sizwe, pelo qual ele estava concorrendo.

"No caso do ex-presidente Zuma, sim, recebemos uma objeção, que foi confirmada", informou à imprensa o presidente da Comissão, Mosotho Moepya, sem dar mais detalhes.

Zuma, de 81 anos, é um antigo pilar do Congresso Nacional Africano (ANC), no poder desde o fim do apartheid, e seu governo foi atingido por acusações de corrupção.

Após perder o apoio de seu partido, foi obrigado a renunciar em 2018, em meio a escândalos, e agora tenta participar das eleições pela formação Umkhonto We Sizwe (MK), da oposição.