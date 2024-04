EUA diz que não teve 'nada a ver' com ataque a consulado iraniano na Síria

"Não tivemos nada a ver com o ataque em Damasco, não estivemos envolvidos de forma alguma", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

Os Estados Unidos não estão envolvidos no ataque aéreo ao consulado do Irã na Síria, atribuído por Teerã a Israel, nem foram informados antecipadamente, afirmaram fontes oficiais nesta terça-feira (2).

O funcionário classificou de "bobagem" os comentários do ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir Abdollahian, de que os Estados Unidos, o principal aliado de Israel, eram responsáveis pelo ataque.

A vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, também afirmou que as forças americanas não desempenharam nenhum papel no bombardeio, e que os Estados Unidos transmitiram isso a Teerã por meio de canais privados.

"Não fomos notificados pelos israelenses sobre seu ataque ou o objetivo planejado de seu ataque em Damasco", disse Singh aos jornalistas. "Deixamos muito claro em canais privados para o Irã que não fomos responsáveis", completou.