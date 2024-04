Entregas da Tesla caem no primeiro trimestre de 2024

A fabricante de carros elétricos Tesla entregou menos unidades de seus automóveis no primeiro trimestre de 2024 do que no mesmo período do ano anterior, um volume que ficou abaixo do esperado pelo mercado.

Ao todo, foram entregues 386.810 veículos, quantidade abaixo dos 457 mil esperados pelos analistas. Sua produção também caiu, para 433.371 (-8,5%).

"A queda nos volumes se deve em parte às fases iniciais de produção da nova versão do Modelo 3 em nossa fábrica de Femont", na Califórnia, explicou a empresa em comunicado.