Biden e Xi Jinping discutem Taiwan, IA e opióide em conversa telefônica

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente chinês, Xi Jinping, discutiram questões sobre Taiwan, inteligência artificial e segurança nesta terça-feira (2), em uma conversa telefônica destinada a demonstrar o retorno ao diálogo regular entre líderes entre as duas potências. A ligação foi a primeira conversa dos líderes desde que uma cúpula na Califórnia, em novembro, tentou demonstrar laços renovados entre as forças armadas das duas nações e uma promessa de cooperação reforçada para conter o fluxo mortal de fentanil e seus precursores provenientes da China. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os dois líderes discutiram Taiwan antes da tomada de posse, no próximo mês, de Lai Ching-te, o presidente eleito da ilha, que prometeu salvaguardar a independência do território e alinhá-la ainda mais com outras democracias. Biden reafirmou a política de longa data de "Uma China" dos Estados Unidos e reiterou que os EUA se opõem a quaisquer meios coercivos para colocar Taiwan sob o controlo de Pequim. A China considera Taiwan um assunto interno e protestou vigorosamente contra o apoio dos EUA à ilha.

Biden também levantou preocupações sobre as operações da China no Mar da China Meridional, incluindo os esforços no mês passado para impedir as Filipinas, que os EUA são obrigados pelo tratado a defender, de reabastecer as suas forças no disputado Second Thomas Shoal. Biden, na chamada com Xi, pressionou a China a fazer mais para cumprir os seus compromissos de travar o fluxo de narcóticos ilegais e de programar precursores químicos adicionais para impedir a sua exportação. O líder da Casa Branca reforçou as advertências a Xi contra a interferência nas eleições de 2024 nos EUA, bem como contra os contínuos ataques cibernéticos maliciosos contra infraestruturas críticas americanas, de acordo com um alto funcionário da administração dos EUA que previu a teleconferência sob condição de anonimato.