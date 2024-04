Ataques com drones na região russa do Tartaristão deixa 13 feridos

Um ataque com drones reivindicado por Kiev contra fábricas na região russa do Tartaristão deixou 13 feridos nesta terça-feira (2) em um complexo industrial na Tartaristão, informaram as autoridades desta república da Federação Russa, localizada a mais de 1.100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

A Ucrânia regularmente realiza ataques com drones ou sabotagens contra fábricas, ferrovias e refinarias no território russo, mas é raro que um ataque afete infraestruturas tão distantes da fronteira.

Uma fonte do setor ucraniano de Defesa disse à AFP que "foi uma operação do GUR", o serviço de inteligência militar do país, que já reivindicou ataques do tipo contra fábricas ou refinarias russas.