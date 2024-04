Ataque aéreo atribuído à Ucrânia atinge fábrica e albergue na Rússia, deixando 7 feridos

Drones ucranianos atacaram instalações industriais na província do Tartaristão, na Rússia, deixando sete feridos, disseram as autoridades russas nesta terça-feira, 2. Esse seria o ataque de Kiev mais profundo dentro do território russo desde o início da guerra, há mais de dois anos.

Foram atingidas plantas localizadas perto das cidades de Yelabuga e Nizhnekamsk, a cerca de 1.200 quilômetros ao leste da Ucrânia, ainda segundo as autoridades russas. O ataque danificou um albergue para estudantes e trabalhadores numa zona econômica livre onde estaria localizada uma fábrica de drones de design iraniano, de acordo com a imprensa local. O Tartaristão é conhecido pelo seu alto nível de industrialização.

Autoridades do Tartaristão disseram que o ataque não interrompeu a produção industrial, enquanto o prefeito de Nizhnekamsk disse que a tentativa de atacar uma refinaria foi frustrada pelas defesas aéreas. As autoridades de Kiev normalmente não reivindicam nem negam a responsabilidade pelos ataques em solo russo, embora por vezes se refiram a eles de forma indireta. A Associated Press não conseguiu verificar os relatos de forma independente. Fonte: Associated Press.