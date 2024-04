Wall Street fecha com tendências mistas em meio a preocupações por inflação

A Bolsa de Nova York fechou em queda nesta segunda-feira (1º), com os índices Dow Jones e S&P 500 afetados por um mercado de títulos sob tensão em meio a preocupações com a inflação nos Estados Unidos.

Embora os dados sejam uma boa notícia para a economia, também refletem um índice de preços pagos em forte aumento, o que impulsionou as taxas dos títulos do Tesouro devido às perspectivas de inflação.

Qualquer número acima de 50% indica expansão da atividade, portanto, o do mês passado representa uma recuperação do setor.

O resultado foi melhor do que o esperado pelos mercados. Graças a um aumento nos pedidos e na produção, o índice que mede a evolução desse setor ficou em 50,3% em março, em comparação com 47,8% em fevereiro.

O índice de preços disparou 3,3% em relação a fevereiro, o que preocupa os operadores de que o Federal Reserve (Fed, banco central) possa adiar ainda mais os cortes nas taxas e manter por mais tempo sua política monetária restritiva para conter a inflação.

Esse índice "não para de aumentar desde o início do ano", lamentou Jack Ablin, da Cresset. "É um dos sinais de que a inflação persiste", acrescentou.

Assim, os rendimentos dos títulos do Tesouro a 10 anos subiram para 4,32% frente a 4,20% no fechamento anterior. Trata-se do nível mais alto em duas semanas. As taxas a dois anos subiram para 4,71% contra 4,62%.

"O único defeito do relatório é esse incremento no índice de preços, que indica que os custos dos materiais aumentaram no ritmo mais forte desde julho de 2022", explicou Matthew Martin, da Oxford Economics.

Entre os destaques do dia, o fabricante de microprocessadores Micron Technology, em alta constante na semana passada, subiu mais 5,44% para 124,30 dólares.

Segundo o site The Information, a Microsoft e a OpenAI têm planos de construir um megacentro de dados que poderia consumir milhões de microchips. A AMD ganhou 1,58%, a Intel 0,78% e a Microsoft 0,92%.