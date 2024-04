'Vários' trabalhadores humanitários mortos em ataque israelense em Gaza

"Vários" trabalhadores humanitários da World Central Kitchen, uma ONG sediada nos Estados Unidos, morreram em um ataque do Exército israelense na Faixa de Gaza, disse nesta segunda-feira (1º) o fundador e líder da organização, o chef José Andrés.

Além do motorista e tradutor palestino, as vítimas "têm nacionalidade britânica, australiana e polonesa e a quarta nacionalidade é desconhecida", disse a pasta.

O ministério relatou a chegada de "cinco mártires" a um hospital de Deir al Balah, no centro da Faixa, após "um bombardeio israelense contra um veículo da organização americana World Central Kitchen".

O Exército israelense afirmou que está revisando o incidente "no mais alto nível para entender as circunstâncias" e apontou que está trabalhando "em estreita colaboração com a WCK" para a distribuição de ajuda à população de Gaza.

Um correspondente da AFP viu no hospital cinco cadáveres e três passaportes estrangeiros.

A ONG do chef José Andrés está participando do envio de ajuda a Gaza através de um corredor humanitário desde Chipre e na construção de um cais temporário neste território palestino.

Um primeiro navio descarregou cerca de 200 toneladas de suprimentos no meio de março sob a supervisão do Exército israelense. Um segundo envio está a caminho da Faixa de Gaza.

