Último sobrevivente do ataque a Pearl Harbor morre aos 102 anos nos EUA

Lou Conter, o último sobrevivente do USS Arizona, o encouraçado que afundou depois do ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, faleceu aos 102 anos, informou, nesta segunda-feira (1º), a instituição de caridade que homenageia as vítimas do bombardeio.

Conter era um oficial de 20 anos quando ajudou a resgatar seus colegas da Marinha em 7 de dezembro de 1941, depois que a frota dos Estados Unidos no Pacífico foi alvo do ataque surpresa.

O bombardeio, que empurrou os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, danificou ou destruiu a maior parte da frota na base naval do Havaí e matou mais de 2.000 americanos.