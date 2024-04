Turquia de Erdogan em um 'ponto de inflexão' após derrota nas eleições municipais

Istambul, Ancara, Izmir, Adana, Antalya... o CHP, criticado por sua derrota nas eleições presidenciais de maio de 2023, triunfou nas principais cidades do país, inclusive em Bursa, um reduto conservador.

Os resultados, quase definitivos, apontam o social-democrata CHP, principal partido da oposição, como o grande vencedor das eleições, inclusive nas províncias de Anatólia, até agora nas mãos do partido conservador islâmico AKP de Erdogan.

A Turquia, sob domínio do presidente Recep Tayyip Erdogan e seu partido por mais de duas décadas, está nesta segunda-feira (1º) em um "ponto de inflexão", segundo o chefe de Estado, um dia após a vitória histórica da oposição nas eleições municipais.

Para os analistas, esta é a maior derrota eleitoral do presidente Erdogan desde que seu partido chegou ao poder em 2002.

O colunista Abdulkadir Selvi, do Hurriyet, conhecido por ser muito próximo ao governo, reconheceu que "um novo vento sopra na Turquia, que só pode ser explicado pela economia".

Erdogan, reeleito no ano passado, está diante de "uma nova equação política".

O grande jornal de oposição, o Cumhuriyet, estampou em sua manchete, com letras brancas sobre um fundo vermelho - as cores da bandeira turca: "Vitória histórica".

Os analistas, que previam os resultados em Ancara e Istambul, as capitais política e econômica do país, onde o partido de Erdogan já havia sido derrotado em 2019, não anteciparam uma vitória de tal magnitude da oposição, considerada inédita desde 1977 e que recompõe a geografia eleitoral do país.

Líder da oposição desde sua vitória em Istambul há cinco anos, após uma eleição difícil, o prefeito Ekrem Imamoglu, do CHP e muito popular em todo o país, viu seu nome impulsionado para a disputa presidencial de 2028.