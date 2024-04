Técnico do West Ham sai em defesa de Kalvin Phillips após gesto obsceno do jogador

O técnico do West Ham, David Moyes, saiu nesta segunda-feira (1º) em defesa do seu meio-campista Kalvin Phillips, que vem sendo alvo de parte da torcida dos 'Hammers' e fez um gesto obsceno no fim de semana.

Emprestado ao clube do norte de Londres pelo Manchester City durante o mercado de transferências de janeiro, o jogador, que também atua pela seleção inglesa e quer mais minutos em campo para poder disputar a Euro-2024, não tem apresentado o desempenho esperado com sua nova camisa (ele teve participação em dois gols sofridos nos dois primeiros jogos pelo West Ham e foi expulso no quarto).

No sábado, na espetacular derrota diante do Newcastle (4-3), o meia entrou em campo aos 69 minutos, com sua equipe vencendo por 3 a 1. Sete minutos depois cometeu um pênalti, convertido pelos 'Magpies', e foi superado na velocidade no último gol do Newcastle.