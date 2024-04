Programas de diversidade somem de universidades em meio à guerra cultural nos EUA

"A ideia de que a discriminação atual seja o remédio para a discriminação passada (...) é intrinsecamente errada", afirma Jordan Pace, um republicano da Câmara dos Representantes do estado da Carolina do Sul.

O debate opõe progressistas, que defendem a inclusão de minorias vítimas de desigualdades, e conservadores, que afirmam que as pessoas devem ser julgadas por seus méritos individuais, não pela cor de sua pele.

Em junho de 2023, a Suprema Corte, de maioria conservadora, pôs fim ao sistema de ações afirmativas nas candidaturas universitárias, revertendo uma das principais conquistas do Movimento dos Direitos Civis da década de 1960.

"Não gostamos da ideia de julgar as pessoas em função de características imutáveis, seja o gênero ou raça ou a altura ou que for", disse Pace, que acredita que os Estados Unidos são uma "sociedade hipermeritocrática".

"O principal grupo-alvo em todo o país (...) são os negros", afirma Ricky Jones, professor de estudos pan-africanos na Universidade de Louisville, no Kentucky.

Esta denominação é utilizada pelos conservadores para designar o que consideram a complacência da esquerda com as demandas das minorias.

No início de março, a Universidade da Flórida encerrou os programas DEI e empregos relacionados como parte da repressão do governador republicano Ron DeSantis ao que ele chama de "ideologia woke".

Agora Pace quer que a Carolina do Norte siga o exemplo da Flórida e de uma dúzia de estados que eliminaram programas de ação afirmativa nos campi.

Carlie Reeves, de 19 anos, foi a primeira pessoa de sua família a ingressar na faculdade e, quando chegou a Louisville, era "muito óbvio que os professores pensavam" que "não pertencia àquele grupo". "Eles não me viam como inteligente", diz, ressaltando o apoio que recebeu das lideranças dos programas DEI no campus.

Muitos estudantes de minorias estão na faculdade "100 por cento por causa do DEI", afirmou, dando como exemplo os estudantes negros beneficiados com bolsas de estudo para grupos étnico-raciais.

Mas no dia 15 de março, congressistas do Kentucky apresentaram uma nova proposta para restringir estes programas, o que levou Reeves a organizar um protesto no campus ao lado de outras lideranças.