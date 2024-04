Pelo menos três desaparecidos por avalanche no sul da Suíça

Pelo menos três pessoas estão desaparecidas nesta segunda-feira (1º) após uma avalanche em Zermatt, uma das principais estações de esqui e alpinismo da Suíça, indicou a polícia do cantão de Valais na rede social X.

Pouco depois das 14h desta segunda-feira "uma avalanche se formou em um setor fora da pista em Riffelberg (Zermatt). Várias pessoas foram arrastadas. Buscas estão em andamento. Haverá informações", escreveram as forças de segurança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No início da tarde, um porta-voz da polícia do cantão informou à agência de notícias Keystone-ATS que pelo menos três pessoas estão desaparecidas e que os serviços de resgate continuam as buscas.