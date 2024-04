Pelo menos 7 morrem em bombardeio israelense no consulado do Irã na Síria

Um ataque aéreo israelense destruiu a seção consular da embaixada do Irã na Síria, matando pelo menos sete pessoas, entre eles um alto conselheiro militar iraniano, informou a mídia estatal síria na segunda-feira, 1º. Socorristas ainda estavam procurando por outros corpos nos escombros, disse o embaixador iraniano Hossein Akbari. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma organização de monitoramento de guerra com sede no Reino Unido, alega que já são oito mortos pelo ataque. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O ataque ao prédio do consulado iraniano pode marcar uma escalada do contínuo direcionamento militar de Israel a oficiais militares iranianos e aliados na Síria, que se intensificaram desde o início da guerra com o Hamas em Gaza em 7 de outubro.

Israel, que raramente reconhece tais ataques, disse que não tinha comentários sobre os relatos da mídia síria. A emissora estatal iraniana em árabe, Al-Alam, e a emissora de televisão pan-árabe Al-Mayadeen, que tem repórteres na Síria, disseram que o ataque matou o conselheiro militar iraniano, general Ali Reza Zahdi, que liderou a elite Força Quds no Líbano e na Síria até 2016. Quatro autoridades israelenses, falando sob condição de anonimato ao New York Times, reconheceram que Israel realizou o ataque, visando Zahdi. O embaixador iraniano disse que dois policiais que guardavam o prédio ficaram feridos. Akbari prometeu vingança pelo ataque 'na mesma magnitude e severidade'. Em comentários à mídia depois de se encontrar com Akbari, o ministro das Relações Exteriores da Síria, Faisal Mekdad, disse que 'várias' pessoas foram mortas. Mekdad, em uma ligação telefônica com seu homólogo iraniano, Hossein Amirabdollahian, condenou Israel pelo ataque. A televisão estatal iraniana disse que a residência do embaixador iraniano estava no prédio consular, que ficava ao lado da embaixada. "Netanyahu perdeu o equilíbrio mental porque enfrentou derrotas consecutivas em Gaza e não alcançou os ambiciosos objetivos dos sionistas", disse Amirabdollahian em comunicado.