Milei sugere não crer em plano de dolarização antes da eleição legislativa argentina de 2025

O presidente da Argentina, Javier Milei, disse que não falou, exatamente, sobre dolarização, e sim em concorrência de moedas, mas admitiu que para se chegar a esse momento é preciso fazer várias reformas, entre elas, a do sistema financeiro. "Nós temos sempre falado da concorrência das moedas. E nessa competição, se você for levado a impor uma moeda, a moeda que será imposta, pelas preferências dos argentinos, é muito provável que seja o dólar. Por isso, se habituou à dolarização. Mas, na realidade, nós sempre falamos de concorrência de dinheiro", afirmou Milei, em entrevista ao programa Oppenheimer Presenta, da CNN em espanhol.

"O que estamos trabalhando é em uma reforma do sistema financeiro, mas é uma meta realizável antes das eleições do ano que vem", disse, sugerindo, contudo, que não acredita que será possível chegar ao plano de dolarização antes das eleições legislativas de 2025.

Milei disse que um dos erros de seu governo foi ter falado de maneira transparente e honesta com os governadores sobre a "Lei Bases", que agregou o capítulo 4 sobre a lei fiscal para ajudá-los, basicamente a resolver um problema. "Os governadores, em vez, de tomar como um gesto de boa vontade, que é o que era, viram como um sinal de debilidade e se esforçaram para trabalhar no capítulo 4 para destruir as finanças públicas."