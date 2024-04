México repatria 34 cidadãos do Haiti devido à escalada da violência

Um grupo de 34 mexicanos que residiam no Haiti foram repatriados a bordo de uma embarcação militar devido à intensificação da violência e à crise política no país caribenho, informou o governo do México nesta segunda-feira (1º).

A chanceler Alicia Barcena afirmou na coletiva de imprensa presidencial matinal que os mexicanos resgatados são 24 mulheres e dez homens. No grupo há sete menores de idade e quatro funcionários diplomáticos.

"Foi necessária uma operação muito especial, na qual a embarcação da secretaria da Marinha navegou para águas próximas do Haiti e resgatou estes 34 compatriotas que já estão no caminho de volta e vão chegar às nossas costas", disse a chanceler.