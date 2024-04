Inter vence Empoli (2-0) e volta a abrir 14 pontos de vantagem na liderança

A Inter de Milão se reencontrou com a vitória ao derrotar o Empoli por 2 a 0 no estádio San Siro, nesta segunda-feira (1º), no jogo que encerrou a 30ª rodada da Serie A, e voltou a liderar com 14 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, seu rival Milan.

O lateral-esquerdo Federico Dimarco abriu o placar aos 5 minutos ao finalizar um cruzamento do zagueiro Alessandro Bastoni com o pé esquerdo. Os donos da casa tiveram que esperar até os 81 minutos para garantir o triunfo com o gol do atacante chileno Alexis Sánchez que mandou para o gol vazio.

A Inter, que vinha de um empate com o Napoli (1-1) antes da pausa internacional, obteve a 25ª vitória da temporada no campeonato e tem agora 79 pontos.