Grupo proprietário da Fórmula 1 anuncia compra de MotoGP por 4,5 bi de euros

A empresa proprietária da Fórmula 1, a americana Liberty Media, anunciou nesta segunda-feira (1º) a compra da empresa que possui os direitos sobre o Mundial de MotoGP, Dorna Sports, com sede em Madri.

A Liberty Media comprará 86% da Dorna Sports, enquanto os dirigentes da empresa preservarão o controle das partes restantes, por um valor de 4,2 bilhões de euros (R$ 22,9 bilhões na cotação atual), incluindo dívidas.

"Estamos muito felizes por ampliar nosso portfólio no setor de esportes e do entretenimento com a aquisição do campeonato de MotoGP", afirmou o diretor-geral da Liberty Media, Greg Maffei, citado em comunicado.