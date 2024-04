Grave 'retrocesso': Meta eliminará ferramenta-chave contra a desinformação

A gigante tecnológica planeja substituí-lo por uma nova ferramenta que, segundo os pesquisadores, não tem as mesmas funções e não estará amplamente disponível para as organizações jornalísticas.

A empresa proprietária do Facebook e do Instagram anunciou que o CrowdTangle não estará mais disponível a partir de 14 de agosto, menos de três meses antes das eleições nos Estados Unidos.

A ferramenta CrowdTangle, considerada vital para monitorar a desinformação nas redes sociais, será desmantelada pelo grupo americano Meta nos próximos meses, uma medida que os pesquisadores descrevem como um "retrocesso" em um ano com eleições em muitos países.

"Em um ano em que quase metade da população mundial é chamada a votar, cortar o acesso ao CrowdTangle limitará de forma severa o monitoramento independente destes danos", disse à AFP Melanie Smith, diretora de pesquisa do Instituto para o Diálogo Estratégico (ISD, na sigla em inglês).

"Isso representa um revés perigoso para a transparência das plataformas de redes sociais", acrescentou.

A Meta substituirá o CrowdTangle pela Content Library, uma tecnologia ainda em desenvolvimento.

Algumas vozes na indústria tecnológica, incluindo o ex-CEO do CrowdTangle, Brandon Silverman, dizem que não é um substituto eficaz, especialmente ante eleições em que as mentiras criadas com inteligência artificial provavelmente se multiplicarão.

A Meta terá que desenvolver "uma tecnologia totalmente nova" para proteger a integridade das eleições, disse Silverman à AFP, pedindo "abertura e transparência".