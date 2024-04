França pressiona China em relação a comércio e Ucrânia antes de visita de Xi Jinping

O ministro de Relações Exteriores francês, Stéphane Séjourné, pressionou a China em relação a questões comerciais e à guerra na Ucrânia nesta segunda-feira, antes de uma viagem programada do presidente chinês, Xi Jinping, à França ainda durante a primavera europeia.

Em encontro com o chanceler chinês, Wang Yi, em Pequim, Séjourné ecoou amplamente posições que vêm sendo manifestadas por líderes europeus, incluindo do primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, que visitou a capital chinesa na semana passada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O reequilíbrio de nossa parceria econômica é uma prioridade, assim como é para nossos parceiros europeus", disse Séjourné, em coletiva de imprensa conjunta com Wang. "A União Europeia é um mercado muito aberto, o mais aberto do mundo. Mas os atuais déficits com um determinado número de países, incluindo a China, não são sustentáveis para nós", acrescentou.