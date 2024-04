Exército de Israel deixa hospital Al Shifa de Gaza com rastro de destruição

Maior centro médico do território palestino está devastado após quase seis meses de guerra Crédito: AFP

Os soldados de Israel se retiraram nesta segunda-feira, 1º, do hospital Al Shifa de Gaza, após duas semanas de uma operação militar que deixou um rastro de destruição e cadáveres no maior centro médico do território palestino, devastado após quase seis meses de guerra. Sem uma perspectiva concreta para uma trégua, os combates prosseguiram em Gaza, onde pelo menos 60 pessoas morreram durante a noite e madrugada, segundo o Ministério da Saúde do território, governado pelo movimento islamista palestino Hamas desde 2007. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em meio à guerra com o Hamas, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, foi operado no domingo de uma hérnia. O gabinete informou que a cirurgia foi um "sucesso" e que o chefe de Governo, de 74 anos, "iniciou sua recuperação".

A polícia israelense anunciou nesta segunda-feira a detenção de Sabah Salam Haniyeh, irmã do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no âmbito de uma investigação antiterrorista. A mulher, de 57 anos, tem nacionalidade israelense e mora em Tel Sheva, no sul do país. A operação militar israelense que começou em 18 de março no hospital Al Shifa, o maior de Gaza, provocou muitos danos e, após a saída dos militares, as imagens registradas por um jornalista da AFP mostram edifícios destruídos e escombros. Israel anunciou a retirada de suas tropas do hospital depois que os soldados "cumpriram" sua missão. Durante as operações, o Exército afirmou que matou quase 200 combatentes.