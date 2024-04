EUA detecta primeiro caso humano de gripe aviária transmitido por vaca leiteira

Uma pessoa testou positivo para gripe aviária nos Estados Unidos, depois de ter sido infectada por uma vaca leiteira, anunciaram, nesta segunda-feira (1º), autoridades do estado do Texas, ressaltando que o risco de transmissão para seres humanos continua baixo.

"O paciente relatou vermelhidão nos olhos (compatível com conjuntivite) como único sintoma e está se recuperando", afirmaram. Foi isolado e está sendo tratado com um antiviral, informou o Departamento de Serviços de Saúde do Texas.

"O caso foi identificado em uma pessoa que teve exposição direta a gado leiteiro supostamente infectado com gripe aviária", detalhou o departamento. Acredita-se que esteja associado a uma detecção recente de gripe aviária em fazendas leiteiras do Texas e Kansas anunciada por autoridades sanitárias na semana passada.