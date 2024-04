Erdogan reconhece vitória histórica da oposição nas eleições municipais da Turquia

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, reconheceu no domingo (31) a vitória histórica da oposição nas eleições municipais, que marcaram "uma mudança" para o seu partido, no poder desde 2002

Após a apuração de quase 99% das urnas em todo o país, os resultados confirmam que a oposição turca infligiu a pior derrota eleitoral em duas décadas ao partido conservador islâmico AKP, de Erdogan.

O principal partido da oposição, o social-democrata CHP, venceu em Istambul e Ancara, as duas maiores cidades do país, e triunfou em outras, como Bursa, uma cidade industrial que votava no AKP desde 2004.