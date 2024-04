Corredor de navegação temporário será criado com destroços da ponte de Baltimore

As autoridades do porto americano de Baltimore anunciaram nesta segunda-feira (1º) a abertura de um corredor de navegação temporário após remover parte dos escombros da ponte que desabou, após ser atingida por um navio cargueiro, matando seis pessoas.

O objetivo da iniciativa é permitir a passagem das embarcações consideradas "essenciais" para a atividade desse terminal no estado de Maryland, no leste dos Estados Unidos.

Autoridades federais americanas, do estado de Maryland e da cidade de Baltimore, detalharam em um comunicado que a primeira etapa seria um passo em direção à normalização do tráfego marítimo nesse porto, um dos principais do país.