Comunicado do Business Wire :KBI Biopharma, Inc.

"Assumimos o compromisso de estabelecer a KBI Biopharma como líder inovador e catalisador para mudanças em assuntos regulatórios no setor biofarmacêutico", disse J.D. Mowery, Presidente e Diretor Executivo da KBI Biopharma. "A adição de Peter à nossa equipe impulsiona nossa experiência em qualidade e conformidade regulatória e facilita nossa transformação contínua em apoio a nossos clientes atuais e futuros. Sua paixão por fazer diferença no mundo, aliada a seu desejo de desenvolver e fornecer produtos inovadores que melhorem a vida dos pacientes, fazem dele um ativo inestimável para a KBI."

Líder do setor altamente respeitado e bem-sucedido, Peter traz mais de 35 anos de experiência em operações, qualidade e liderança tecnológica em diversas áreas do espectro das ciências da vida, incluindo biotecnologia, produtos farmacêuticos e terapias avançadas. Peter irá liderar a equipe de assuntos regulatórios e de qualidade da KBI, ao estar à frente de iniciativas regulatórias e de conformidade para clientes ao redor do mundo e posicionar a KBI para prover serviços, experiência e liderança em parcerias com autoridades de saúde em políticas regulatórias.

Antes de fazer parte da KBI, Peter liderou organizações de engenharia, operações e qualidade em grandes empresas farmacêuticas, incluindo Bayer, Amgen, Allergan, Novartis, Acorda e o Center of Breakthrough Medicines. Ele possui bacharelado em Engenharia Química pelo Rensselaer Polytechnic Institute.

Sobre a KBI Biopharma, Inc.

A KBI Biopharma, Inc., uma empresa da JSR Life Sciences, junto com seus afiliados, é uma organização mundial de desenvolvimento e manufatura por contrato (CDMO) que fornece serviços de desenvolvimento acelerado e totalmente integrado de medicamentos, fabricação de produtos biológicos e experiência a empresas de ciências biológicas. Como líder global em desenvolvimento de linha celular de mamíferos, com soluções altamente especializadas e a melhor tecnologia modular da categoria, a KBI permite que o setor de ciências biológicas descubra, desenvolva e comercialize rapidamente medicamentos e vacinas inovadores. Com cada um de seus mais de 500 clientes parceiros, a KBI trabalha de perto para personalizar e acelerar com rapidez os programas de desenvolvimento de medicamentos.

Parceiros internacionais vêm usando as tecnologias da KBI para avançar em mais de 160 candidatos a medicamentos em desenvolvimentos pré-clínico e clínico e na fabricação de dez produtos comerciais. Criada sobre uma base de recursos analíticos de classe mundial e amplo conhecimento científico e técnico, a KBI proporciona desenvolvimento robusto de processos e serviços clínicos e comerciais de produção de cGMP para programas de terapia celular, microbiana e de mamíferos. Reconhecida pela qualidade de produção, a KBI auxilia os parceiros a lançar candidatos a medicamentos no mercado. A KBI atende a seus parceiros internacionais em oito locais na Europa e nos EUA. Mais informações estão disponíveis em www.kbibiopharma.com.

