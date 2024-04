Como o ciclo menstrual afeta o rendimento das atletas olímpicas?

"É importante saber quando são os meus picos e testosterona, no momento em que você se sente melhor e no qual será mais forte nos treinos", disse a nadadora de 29 anos que irá disputar a modalidade 10 km em águas abertas nas Olimpíadas de Paris 2024.

Esta informação permite o planejamento de sessões intensivas de musculação, preferencialmente no meio e no final de cada ciclo, quando o nível de testosterona está em seu máximo.

"Você não deve sentir vergonha da menstruação, é um elemento de rendimento como a nutrição e o treinamento", que pode provocar tanto elementos positivos como negativos, afirma Carole Maître, ginecologista do INSEP.

"Os momentos em que minhas sessões são ótimas são durante a fase de ovulação, do primeiro ao 15º dia do ciclo", enquanto os últimos dias são mais difíceis, contou a atleta de 25 anos.

Segundo a atleta do esqui cross-country Juliette Ducordeau, o programa 'Empow'her' permitiu que ela descobrisse "tendências bastante impressionantes" sobre seu desempenho e "conhecesse melhor" o seu corpo.

No ano passado, os treinos de Jouisse foram analisados diariamente por seis meses,(medidas hormonais, cardíacas e psicológicas) e comparados entre as diferentes fases de seu ciclo menstrual.

Segundo a coordenadora do programa, Juliana Antero, apenas 9% dos estudos sobre ciências do esporte são focados em mulheres, enquanto 71% são dedicados à fisiologia masculina.

"Existem muito poucos estudos de alta qualidade, por isso, até o momento não há um consenso sobre o impacto da menstruação no desempenho esportivo", afirma a pesquisadora, acrescentando que os sintomas são relativamente semelhantes (dores de cabeça, dores no abdômen, etc), embora a temporalidade e intensidade variem de uma atleta para outra.