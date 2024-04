Bologna vence Salernitana (3-0) e fica a dois pontos da Juventus

Com 57 pontos, o Bologna consolida a quarta posição, que o levará à Liga dos Campeões da próxima temporada, logo atrás da 'Juve' que está em queda livre e que perdeu por 1 a 0 para a Lazio (7ª) no sábado. A 'Vecchia Signora' somou apenas sete pontos em seu últimos nove jogos.

Já a Salernitana caminha rumo à segunda divisão. Comandada nesta segunda-feira pela primeira vez por Stefano Colantuono, o seu quarto treinador nesta temporada, têm 11 pontos a menos que a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Empoli (17º).

A 30ª rodada italiana começou no sábado, com cinco jogos. No Domingo de Páscoa não houve futebol, como manda a tradição no país, e a segunda jornada dos duelos é disputada nesta segunda-feira.

Também nesta segunda-feira, a Roma (5ª) empatou em 0 a 0 em sua visita ao Lecce (13ª) e está a cinco pontos do Bologna.