Atlético de Madrid vence Villarreal (2-1) e entra na 'zona da Champions'

A equipe madrilenha está agora na quarta posição com 58 pontos, dois a mais que o Athletic Bilbao, quinto colocado com 56 depois de perder no domingo para o líder Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu (2-0).

O jovem meio-campista revelado nas categorias de base do time 'colchonero', que havia acabado de entrar em campo, garantiu três pontos cruciais para sua equipe na corrida por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões com o seu gol aos 87 minutos de jogo.

O zagueiro belga Axel Witsel abriu o placar logo aos 9 minutos. Ele desviou de cabeça na primeira trave após um escanteio cobrado por Rodrigo Riquelme. O belga de 35 anos havia marcado apenas um gol pelo Atlético, também contra o Villarreal, em novembro passado.

A equipe do técnico Marcelino García respondeu com um gol do norueguês Alexander Sorloth no início do segundo tempo (50').

O jogo foi movimentado, com várias chances de gol. Mas o time 'colchonero' conseguiu vencer no fim com um chute rasteiro de Saúl, após um passe de César Azpilicueta, longe do alcance do goleiro dinamarquês Filip Jörgensen.

--- Resultados da 30ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação: