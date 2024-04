Atletas paralímpicos e técnicos ortoprotésicos, um trabalho em equipe

"Acima de tudo, é uma relação de confiança, transmito a ele minhas sensações", explica Pierre-Antoine Baele, paratriatleta francês que tem como objetivo os Jogos Paralímpicos de Paris (28 de agosto a 8 de setembro). Por isso, ele conversa frequentemente com seu ortopedista para melhorar a prótese que prolonga sua perna esquerda.

Para os atletas paralímpicos, as próteses são um elemento essencial para o seu desempenho e estão cada vez mais sofisticadas. Por isso é fundamental o trabalho em equipe entre o atleta e o técnico ortoprotésico, em busca do melhor resultado.

Essa individualização do trabalho faz com que o contato entre o atleta e o ortopedista tenha que ser fluido, do desempenho técnico às competições, passando pelos testes realizados nos treinos.