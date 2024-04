Stuttgart empata no fim com Heidenheim em jogo eletrizante no Alemão

O Stuttgart, terceiro colocado do Campeonato Alemão, arrancou um empate com o Heidenheim em 3 a 3 graças a um gol nos acréscimos do atacante Deniz Undav (90'+8), em um duelo cheio de emoção nos minutos finais.

O jogo parecia que seria tranquilo para o Stuttgart quando o time abriu 2 a 0 com os gols de Serhou Guirassy (41') e Angelo Stiller (53), mas o Heidenheim conseguiu uma grande virada na reta final.

A reação começou com um gol contra do goleiro Alexander Nübel (62'), antes de Tim Kleindienst marcar mais duas vezes (84' e 85') a poucos minutos do fim.