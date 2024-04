Oposição turca abre vantagem nas eleições municipais em Istambul e Ancara

A apuração parcial dos votos das eleições municipais turcas, neste domingo (31), antecipa uma tendência favorável à oposição em Istambul e Ancara, apesar do forte envolvimento do presidente Recep Tayyip Erdogan na campanha.

Diante da crise econômica que afeta as famílias, os prefeitos de Istambul e da capital, Ancara, foram apontados como favoritos pelos institutos de pesquisa.

Com 33% das urnas apuradas às 20h locais (14h de Brasília), o prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, do partido social-democrata CHP, somava 49,7% dos votos contra 41,5% de seu principal adversário, o o ex-ministro Murat Kurum, do partido no poder, o AKP.