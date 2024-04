MP peruano quer que Boluarte mostre relógios Rolex em depoimento

Além disso, o órgão acusatório assinalou que, nas diligências realizadas na madrugada de sábado na residência particular e no Palácio de Governo, não foram encontrados os objetos de valor nem a presidente fez a entrega deles.

O Ministério Público do Peru determinou que a presidente Dina Boluarte mostre os relógios Rolex em sua posse no depoimento que deverá realizar na próxima sexta-feira, em meio a uma investigação por suspeita de enriquecimento ilícito.

Mas - complementou - "foram obtidos outros elementos de interesse para a investigação". A imprensa local noticiou que foram encontrados documentos de quando um dos relógios teria sido obtido.

O MP realiza uma investigação sobre suspeita de enriquecimento ilícito, pois Boluarte jamais declarou a posse desses relógios em seu inventário de bens. As investigações começaram em 18 de março.

A defesa da presidente disse no sábado que os policiais haviam encontrado relógios durante as diligências no Palácio de Governo.