Liverpool vira sobre Brighton e volta à liderança do Inglês

O Liverpool, apesar do mau início de jogo, venceu o Bighton de virada por 2 a 1 neste domingo (31) e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês, à espera do resultado do duelo entre Manchester City e Arsenal.

Depois desta 20ª vitória no campeonato, os 'Reds' somam agora 67 pontos, contra 64 dos 'Gunners' e 63 dos 'Citizens', que se enfrentam ainda neste domingo em Manchester.

O Brighton, nono colocado na tabela, abriu o placar com um minuto e meio de jogo marcando com Danny Welbeck, mas depois foi pressionado duramente pelo Liverpool, que chegou ao empate ainda no primeiro tempo com o colombiano Luis Díaz (27').