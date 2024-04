Israel mantém bombardeios em Gaza, enquanto premiê faz cirurgia neste domingo

As negociações entre o Hamas e Israel, impulsionadas por Catar, Egito e Estados Unidos, deveriam ter sido retomadas no domingo no Cairo, segundo a emissora egípcia Al Qahera.

Um cessar-fogo deveria permitir a libertação dos reféns e a entrada de ajuda humanitária no território, onde as organizações internacionais alertam para o risco de fome que assombra 2,4 milhões de habitantes de Gaza.

"Duvido que haja avanços nestas negociações porque as posições estão muito distantes", afirmou à AFP, sob a condição do anonimato.

As forças israelenses anunciaram ter matado vários combatentes, inclusive um dirigente do movimento palestino, em uma "operação" no complexo hospitalar Al Shifa, na Cidade de Gaza, o maior do território.

Segundo o Hamas, também há tropas israelenses no complexo hospitalar Nasser, na cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) denunciou que um bombardeio israelense no hospital de Al Aqsa, no centro de Gaza, deixou quatro mortos e 17 feridos.

A ofensiva israelense lançada em Gaza em retaliação ao ataque do Hamas ao seu território, em 7 de outubro, já deixou 32.782 mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

O ataque do Hamas em Israel deixou ao menos 1.160 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em dados israelenses.

Além disso, mais de 250 pessoas foram sequestradas e 130 delas continuam mantidas reféns em Gaza, incluindo 34 que teriam morrido, segundo autoridades israelenses.

Israel, que prometeu "aniquilar" o Hamas, lançou desde então uma operação militar em Gaza, onde a guerra obrigou a maioria da população a se deslocar, segundo a ONU.

Além da ofensiva, Israel impôs um "cerco total" a este território palestino, que impede a entrada de comida, água, medicamentos e combustível.

No sábado, uma flotilha partiu do Chipre com destino a Gaza levando 400 toneladas de ajuda humanitária através de um corredor marítimo aberto em meados de março. Mas a ONU insiste na necessidade de abrir novas passagens terrestres.

Uma primeira trégua no fim de novembro permitiu a entrada de vários comboios de ajuda humanitária pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. Mas os insumos entram a conta-gotas.

O cessar-fogo também permitiu a libertação de uma centena de reféns em troca de prisioneiros palestinos detidos em Israel.

Neste sentido, o papa Francisco reiterou, neste domingo, em sua mensagem de Páscoa, seu apelo à libertação dos reféns e a um cessar-fogo imediato em Gaza, denunciando que "a guerra é sempre um absurdo e uma derrota".

Em Gaza, uma centena de fiéis rezou no sábado à luz de velas ou de celulares devido à falta de eletricidade, antes de se reunir, neste domingo, para celebrar a ressurreição de Cristo.

